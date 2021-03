prawnych rozwiązań. Pan minister Bernacki miał pewnie dużą potrzebę tak powiedzieć. Wyczuwało się to zanim był ministrem, że będzie chciał tak powiedzieć. No to powiedział” – tak słowa wiceministra Włodzimierza Bernackiego o reformie nauki skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Maksymowicz. Bernacki kilka dni temu na antenie RMF FM krytykował rozwiązania wprowadzone w szkolnictwie wyższym przez Jarosława Gowina i jego współpracowników. Reformy określił mianem „pasztetu”.

