Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Radosław Sikorski, europoseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony i spraw zagranicznych. Naszego gościa zapytamy o misję pokojową NATO w Ukrainie - jaka granica musi zostać przekroczona, by do takiej interwencji mogło dojść?

Radosław Sikorski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o tym, jak odnosić się do przecieków "Financial Times" o wstępnym, 15-punktowym planie pokojowym pomiędzy Ukrainą a Rosją. Porozmawiamy też o misji pokojowej NATO w Ukrainie, i tym, jaka granica musi zostać przekroczona, by do takiej interwencji mogło dojść. Zapytamy też jakiej pomocy wojskowej Polska może jeszcze udzielić Ukrainie.

/ Grafika RMF FM

Zapraszamy o 18.02 do RMF FM, internetowego radia RMF24 oraz na naszą stronę i do kanałów społecznościowych!