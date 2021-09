Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Radosław Fogiel, poseł i wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać m.in. o wczorajszej uchwale PiS-u, która wyklucza polexit.

Radosław Fogiel, poseł i wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości / Jakub Rutka / RMF FM

Komitet polityczny PiS przyjął wczoraj uchwałę ws. "przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz suwerenności RP". Uchwała wyklucza możliwość "polexitu". Naszego gościa zapytamy więc o to, kto chciał wyjścia Polski z Unii i po co taka uchwała.

Zapytamy też za co prezes PiS Jarosław Kaczyński chce ukarać jednego z administratorów profilu "Sok z Buraka". Nasz gość nie unikanie też pytań o to, dlaczego posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli wysłuchać sejmowego przemawianie prezesa NIK Mariana Banasia.

/ Grafika RMF FM

