„Tych lęków jest bardzo dużo. My w telefonie zaufania, który prowadzi Fundacja Dajemy Dzisiaj Siłę od 12 już lat słyszymy głównie o tym, że uczniowie boją się chaosu, boją się, że będą musieli nadrabiać zaległości, które powstały i są nieuniknione w takim trybie edukacji. Boją się tego, że znowu będą zmiany, do których będzie trzeba się przystosować, a później znowu nastąpi coś, że to przystosowanie nie będzie przystosowaniem na długo, tylko po prostu na jakąś jedną chwilę. Bardzo martwią się o swoje oceny, o to, czy zdadzą egzaminy, czy nauczyciele będą ich traktowali tak samo jak podczas edukacji zdalnej” – tak o obawach uczniów przed powrotem do edukacji stacjonarnej mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paula Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

REKLAMA