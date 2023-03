Gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Z naszym gościem porozmawiamy o tym, co dla frankowiczów i dla banków oznacza ostatni wyrok TSUE. Zapytamy też o to, czy rządowy projekt 2-proc. kredytów hipotecznych. Jak to rozwiązanie wpłynie na polski system bankowy? Porozmawiamy też o tym, czy wieści z USA o bankructwie banku Silicon Valley Bank powinny nas niepokoić.

Jacek Jastrzębski / Adam Warżawa / PAP Na rozmowę zapraszamy o 18.:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.PL i do naszych mediów społecznościowych! Opracowanie: Jonasz Jasnorzewski , Adam Zygiel