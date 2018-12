Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, z którą porozmawiamy o dzisiejszym wyjątkowo burzliwym posiedzeniu sesji Rady Miasta, na której radni PO zdecydowali się przywrócić 98-procentową bonifikatę na wykup gruntów będących własnością Warszawy. Zapytamy, czy warszawska Platforma Obywatelska została zmuszona przez krajowe władze partii do zmiany decyzji i czy to zamieszanie zaszkodzi Rafałowi Trzaskowskiemu, nadwyrężając zaufanie, jakim obdarzyli go warszawiacy w ostatnich wyborach.

