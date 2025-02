Gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji. Z naszym gościem porozmawiamy o kampanii prezydenckiej w Polsce. Zapytamy też, czy to, co mówi Donald Trump i jego współpracownicy, pomoże, a może raczej zaszkodzi kandydatowi popieranemu przez PiS.

Przemysław Czarnek / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Przemysława Czarnka zapytamy też o kongres programowy Karola Nawrockiego.

Porozmawiamy też o tym, czy zbliżenie USA i Rosji nie odbije się negatywnie na naszych relacjach z Waszyngtonem i czy Polska powinna wysłać żołnierzy na misję stabilizacyjną na Ukrainę w momencie, gdy porozumienie pokojowe zostanie już zawarte.

Na rozmowę zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.