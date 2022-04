"Można powiedzieć, że Emmanuel Macron - po I turze wyborów prezydenckich we Francji - jest w tarapatach, ale nie dlatego, że ma niewielką przewagę (w wynikach), można nawet powiedzieć, że oczekiwano bardziej wyrównanego wyniku. Problem (Macrona) nie jest w procentach. Problem jest w tym, kto będzie głosował za Macronem w II turze i jak odbędzie się cały ten okres dwutygodniowy miedzy I a II turą, m.in. jaką wagę będzie miała podstawowa debata pomiędzy oboma konkurentami" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Georges Mink, ekspert ds. relacji polsko-francuskich, szef katedry Cywilizacji Europejskiej im. Bronisława Geremka w Kolegium Europejskim. Gość Pawła Balinowskiego przypomniał, że ostatnie sondaże dawały nawet po 24 proc. głosów Macronowi i Marine Le Pen.

Emmanuel Macron i Marine Le Pen / PHILIPPE WOJAZER / POOL / PAP/EPA

Przypomniał, że bardzo ważne będzie, jak zagłosują wyborcy kandydata lewicy Jeana-Luca Melenchona, który podczas niedzielnych wyborów zdobył prawie 22 proc. głosów.

"Dla niego ważna jest już nie tyle wygrana Macrona, ile jego osobista siła, dlatego dał bardzo nieprecyzyjne wskazówki dla swoich wyborców, mówiąc, że nie należy głosować na Marine Le Pen, bo to jest dla niego problem moralny w pewnym sensie. On nie może zachęcić ludzi do głosowania na skrajną prawicę. Natomiast nie dając żadnych wskazówek swoim wyborcom, jeżeli chodzi o Macrona, stworzył sytuację, w której może się powiększyć liczba osób, które nie będą głosować w ogóle, wstrzymają się od głosu" - przyznał.

A niska frekwencja - jak dodał - działa w pewnym sensie na korzyść Marine Le Pen.

"Ona ma twardy elektorat, który do tego powiększył się znacznie od 2017 roku. W gruncie rzeczy, druga opcja skrajnie prawicowa Zemmoura prawdopodobnie w 90 proc. pójdzie głosować na Marine Le Pen, czyli arytmetycznie ona ma duże możliwości. Nie bardzo wiadomo jeszcze, jakie są rezerwy w tzw. prawicy klasycznej, tradycyjnej, która też znikła z pola politycznego, bo Pecresse, która reprezentowała gaullistów czy post gaullistów francuskich, zdobyła mniej niż 5 proc., więc tu prawdopodobnie też jest rezerwa dla Marine Le Pen, a nie wiadomo, gdzie są rezerwy dla Macrona" - dodał.

Co się stało z poparciem dla Macrona?

"To jest constans sytuacji, od kilku lat, mianowicie rozpad klasycznego systemu politycznego francuskiego z tymi dwiema partiami - z jednej strony socjalistami, z drugiej strony postgaulistami, którzy się wymieniali mandatami. Oni znikają ze sceny politycznej od kilku lat. Z tego skorzystał Macron, który doskonale wyczuł to, że legitymacja tej klasycznej sceny politycznej znikała i postanowił stworzyć nową siłę. W 2017 roku był nowym człowiekiem, proponującym nowe rozwiązania. Tym razem nie jest nowym człowiekiem, ma 5-letni bilans, który można krytykować i stworzył też niestety - ale to jest w dużej mierze wina sytemu konstytucyjnego francuskiego, V Republiki - wrażenie, że jest tak jakby prezydentem-królem, który jest oddzielony od społeczeństwa gdzieś tam na górze i ma pulę wszystkich decyzji. W ten sposób odciął się w gruncie rzeczy od społeczeństwa. I to jest ta podstawowa groźba, bo bardzo dużo ludzi, którzy głosowali dla niego, którzy stworzyli tzw. kordon sanitarny wokół skrajnej prawicy, już nie wierzy w ten kordon sanitarny, a jedyne co jest ich podstawową ideą, to jest to, że trzeba dowalić Macronowi za to, że nie spełnił w pewnym sensie obietnic" - podkreślił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.