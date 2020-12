„Wystąpi późnozimowa fala koronawirusa, bo nie wierzę, że wtedy będą w Polsce szczepienia masowe” - powiedział prof. Jerzy Hausner w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Ekonomista i były wicepremier odniósł się do ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa. „Zamrożona nie jest cała gospodarka, a część usług. To są naczynia połączone” – wyjaśnił.

Prof. Jerzy Hausner / Rafał Guz / PAP

"Trzeba mówić o 3 fazach. Pierwsza - aktualna, to różnego rodzaju tarcze, będzie ona trwać do momentu kiedy zostaną wycofane restrykcje. To rodzaj rekompensaty dla przedsiębiorców. Faza druga jest tym, co zobaczymy po tym jak restrykcje znikną. To fala upadłości firm i nie da się jej uniknąć" - przyznał profesor dodając, że wystąpi również trzecia fala. "To faza odbudowy gospodarczej" - wytłumaczył Hausner.