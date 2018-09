"Ten werdykt mnie nie zaskoczył i cieszę się, że brzmi jak brzmi. Gdyby sąd nakazał przepraszać premierowi Morawieckiemu, to zaraz mielibyśmy do czynienia z lawiną pozwów" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Antoni Dudek komentując wyrok sądu, który oddalił wniosek Platformy Obywatelskiej w trybie wyborczym przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. Premier zarzucił koalicji PO-PSL, że wbrew deklaracjom liderów tych partii, w czasie jej rządów, nie budowano dróg i mostów. "Mieliśmy do czynienia z oczywistą oceną. Morawiecki użył nieszczęsnego skrótu myślowego. Nie sądzę, żeby on naprawdę twierdził, że w czasach PO i PSL nie zbudowano żadnych dróg i mostów" - twierdzi politolog.

Gość Marcina Zaborskiego był też proszony o komentarz dotyczący decyzji Komisji Europejskiej, która skarży Polskę do unijnego trybunału.



"Gorączka u bram. (...) Rząd PiS będzie miał problem, bo jeśli rzeczywiście trybunał przychyli się do tego wniosku o tzw. zabezpieczenie, to w ciągu kilku dni będzie, rząd musiał podjąć decyzję - nie czekając już na ten wyrok - czy zamraża zmiany w sądownictwie, czy jednak je kontynuuje" - mówi prof. Antoni Dudek.

"Jeśli rzeczywiście prezes Kaczyński będzie musiał w ciągu kilku dosłownie dni podjąć tę decyzję, to raczej podejrzewam, że absolutnie się nie cofnie, będzie nawet próbował to wykorzystać wyborczo, właśnie tym swoim stanowczym "nie". Natomiast jeśli to się odwlecze w czasie, jeśli wynik wyborów samorządowych w PiS-ie zostanie uznany za nie dość korzystny, to wtedy mogą być różne rzeczy" - dodaje politolog.

Pytany o to, czemu jego zdaniem premier Morawiecki odwiedza profesor Gersdorf w jej gabinecie w Sądzie Najwyższym, odpowiada: "Moim zdaniem chodziło o wstrzymanie tej decyzji, która dzisiaj zapadła. To był element gry na czas, w której coś próbowano zyskać, coś tam prawdopodobnie zaproponowano, i miano nadzieję, że Komisja Europejska się jeszcze wstrzyma na czas jakiś".

Marcin Zaborski, RMF FM: Imperium kontratakuje, gorączka, wróg u bram, pewnego razu na Dzikim Zachodzie czy mission impossible? Jak opisać to, co dzieje się między Brukselą a Warszawą, bo Komisja Europejska skarży Polskę do unijnego Trybunału?

Prof. Antoni Dudek: Chyba gorączka u bram, myślę. Dlatego że jednak rząd PiS będzie miał problem, bo jeśli rzeczywiście Trybunał przychyli się do tego wniosku o tzw. zabezpieczenie, to w ciągu kilku dni będzie, że tak powiem, rząd musiał podjąć decyzję, nie czekając już na ten wyrok, czy zamraża zmiany w sądownictwie, czy jednak je kontynuuje.

Zabezpieczenie, czyli cofnięcie się, bo trzeba tych przepisów przestać używać. Ale czy zakłada pan, ze PiS może się cofnąć w reformie wymiaru sprawiedliwości?

Myślę, że dzisiaj nie. Jeśli rzeczywiście prezes Kaczyński będzie musiał w ciągu kilku dosłownie dni podjąć tę decyzję, to raczej podejrzewam, że absolutnie się nie cofnie, będzie nawet próbował to wykorzystać wyborczo, właśnie tym swoim stanowczym "nie". Natomiast oczywiście, jeśli to się odwlecze w czasie, jeśli wynik wyborów samorządowych w PiS-ie zostanie uznany za nie dość korzystny, to wtedy mogą być różne rzeczy. Ja po prostu uważam, że jest to jednak przez władze i prezesa Kaczyńskiego traktowane dość instrumentalnie, czyli na razie kierunek jest taki, że gramy bardzo ostro, ale nie jest wykluczona pewna modyfikacja, czego dowodem była ta wizyta premiera Morawieckiego u prezes Gersdorf. Powiedzmy sobie jasno - jeśli w żaden sposób z punktu widzenia tej ortodoksji PiS-owskiej nie da się wytłumaczyć, bo skoro mówiliśmy, że to jest sędzia emerytka, to po co premier chodzi do pani emerytowanej sędzi.

To pytanie, jak pan tę wizytę rozumie. Po co premier Morawiecki odwiedza profesor Gersdrf w jej gabinecie w Sądzie Najwyższym?

Moim zdaniem chodziło o wstrzymanie tej decyzji, która dzisiaj zapadła. To był element gry na czas, w której coś próbowano zyskać, coś tam prawdopodobnie zaproponowano, i miano nadzieję, że Komisja Europejska się jeszcze wstrzyma na czas jakiś. Wstrzymała się o weekend tak naprawdę. Okazało się, ze żadnego porozumienia nie ma. Tylko dziwi mnie, że sam premier musiał się w tej sprawie fatygować, nie mógł wysłać kogoś niższego rangą, swojego osobistego wysłannika, straty prestiżowe dla PiS-u byłyby jednak mniejsze.

Premier nie mówi nic o ty, co się tam wydarzyło, bo jak mówi umówili się państwo na poufność. A rzecznik SN tłumaczy, ze premier wstępnie zarysował to, co miałoby być przedmiotem kompromisu. Zakłada pan, ze w ogóle kompromis w tej sprawie przez PiS był brany pod uwagę?

Moim zdaniem to jest gra na czas. Wydaje mi się, że na tym etapie ciągle PiS przez kompromis rozumie w istocie akceptację tych zmian, które wprowadził. Tu są różne wątki.