Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie politolog, prof. Antoni Dudek. Naszego gościa spytamy o to, czy powracająca za sprawą NIK-u kwestia wyborów kopertowych z maja 2019 r. zaszkodzi premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i może doprowadzić do upadku jego rządu? Zapytamy też o opozycję. Czy skłócona dziś, po głosowaniu ws. Funduszu Odbudowy, będzie jeszcze w stanie ze sobą współpracować? Porozmawiamy także o przyszłości Platformy Obywatelskiej. Najnowszy sondaż dla RMF FM i DGP nie daje jej politykom powodów do zadowolenia. Koalicja Obywatelska może w nim liczyć ledwie na 12 proc. poparcia.

