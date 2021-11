"Przyznam szczerze, że nie potrafię powiedzieć, ile zebraliśmy do tej pory podpisów (pod ustawą łagodzącą przepisy aborcyjne - przyp. red). Myślę, że bez problemu zbierzemy 100 tys. podpisów i ten projekt zostanie złożony" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM posłanka Lewicy Paulina Matysiak. "Z tym rządem na pewno konstytucji zmieniać nie będziemy, natomiast potrzebna jest debata na temat aborcji. Potrzebujemy zmiany przepisów po to, (...) żeby kobiety mogły decydować o swoim ciele, zdrowiu, życiu i bezpieczeństwie" - dodaje gość Tomasza Terlikowskiego.

"Cała debata, która pojawiła się w ubiegłym roku po tym, gdy TK zakazał usuwania ciąż z powodu wad płodu spowodowała też to, że jest pytanie, co lekarz może, a czego nie" - mówił Paulina Matysiak w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Prowadzący zapytał posłankę Lewicy, czy wie, ilu lekarzy zostało do tej pory skazanych za przeprowadzenie aborcji. "Możliwe, że nikogo nie skazano, nie znam takich danych. Być może boją się chociażby hipotetycznego procesu"- przekonywała Matysiak.

Tomasz Terlikowski: Moim gościem jest Paulina Matysiak, posłanka Lewicy. Witam serdecznie pani poseł.



Paulina Matysiak: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.



W każdym biurze poselskim klubu Lewica można będzie złożyć podpis pod obywatelskim projektem dotyczącym aborcji - poinformował ostatnio - ale oczywiście to projekt, pod którym zbieracie państwo podpisy od dawna - rzecznik klubu Lewica. Zbieracie podpisy od 31 lipca, dokładnie wtedy zaczęło się zbieranie podpisów, za chwilę mija ten ustawowy termin 3 miesięcy. Ile się udało zebrać?



Tak naprawdę chyba zbieramy dłużej, bo zbieramy do końca roku i to wynika z przepisów w związku z pandemią koronawirusa, że...



Wydłużony to okres, to prawda.



Jest to wydłużone i oczywiście ta zbiórka też na początku, także pod tym pierwszym tysiącem podpisów była w takich naprawdę bardzo trudnych warunkach.



Ale ile państwo macie...

