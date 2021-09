„Niektórzy nazywają go ‘Polskim Wałem’ i nie można go inaczej nazwać. Przedsiębiorcy, którzy uratowali gospodarkę w czasie pandemii, dostają w prezencie podwyższenie podatków” – komentował Piotr Zgorzelski planowane w Polskim Ładzie zmiany podatkowe dla przedsiębiorców. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM, odnosząc się do planów PiS-u ws. szybkiego procedowania tego projektu, przekonywał, że byłoby to łamanie sejmowego regulaminu.

