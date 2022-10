Szymon Hołownia, Michał Kołodziejczak i Władysław Kosiniak-Kamysz – czy w takiej konfiguracji PSL pójdzie do najbliższych wyborów? Co w tej sytuacji z Jarosławem Gowinem – czy będzie musiał wypić czarną polewkę, uwarzoną przez ludowców? Czy PSL poprze powołanie komisji śledczej, która sprawdzi potencjalne wpływy Rosji na politykę energetyczną Polski i czy ludowcy nie boją się, że taka komisja okaże się być mieczem obosiecznym? Między innymi o to Marek Tejchman zapyta dziś wicemarszałka Sejmu i sekretarza PSL-u Piotra Zgorzelskiego, który będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.