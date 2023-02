​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest płk rez. dr Piotr Łukasiewicz, były ambasador RP w Afganistanie.

Z naszym gościem porozmawiamy o dzisiejszej wizycie Joe Bidena w Kijowie. O czym świadczy, co oznacza? Naszego gościa zapytamy również o to, czy Zachód przestał się już bać nuklearnych gróźb Władimira Putina. Sprawdzimy też, co może powiedzieć Putin podczas orędzia 21 lutego. Czy kolejny rok z rzędu obejdzie się bez ogłoszenia sukcesu?

