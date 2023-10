Z Pawłem Szrotem, szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy i „jedynką” listy PiS w Bydgoszczy porozmawiamy między innymi o spadających notowaniach formacji rządzącej. Czy Prawo i Sprawiedliwość powoli żegna się z władzą, którą sprawuje od ośmiu lat?

Zapytamy też, czy prezydent Duda postanowił wesprzeć swoich dawnych kolegów partyjnych przed wyborami. Część komentatorów w ten właśnie sposób odebrało jego dzisiejsze wspólne wystąpienie z premierem Mateuszem Morawieckim na temat migracji.

Pawła Szrota zapytamy również, czy Polska nie mogłaby skorzystać z nowych unijnych regulacji, zamiast próbować je zablokować. Wśród tematów dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM znajdą także napięte relacje z Ukrainą.

