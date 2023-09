Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dziś Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy i „jedynka” listy PiS w Bydgoszczy. Porozmawiamy z nim między innymi o zaprezentowanych we wtorek miażdżących dla rządu wynikach kontroli NIK w związku z działaniami na rzecz walki z pandemią Covid-19. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, w wyniku niegospodarności Kancelarii Premiera i Ministerstwa Zdrowia wydano m.in. 82 miliony złotych na niekompletne, niesprawne lub niespełniające polskich norm respiratory. W tej sprawie NIK złożyła też trzy zawiadomienia do prokuratury. Kto powinien odpowiedzieć za ujawnione przez Izbę nieprawidłowości?

Pawła Szrota zapytamy też o tzw. aferę wizową, w ramach której - jak twierdzą politycy PO - wydanych, za łapówki, mogło zostać nawet 350 tysięcy wiz dla obywateli innych państw. Jak do doniesień w tej sprawie podchodzi prezydent Andrzej Duda? Czy w obliczu ujawnionych przez media informacji oraz śledztwa CBA i Prokuratury Krajowej sens ma referendum, w którym rządzący chcą pytać Polaków o przyjmowanie migrantów?

Z "jedynką" bydgoskiej listy PiS porozmawiamy ponadto o nabierającej tempa i kampanii wyborczej, w tym o ostatnim spocie PiS, w którym prezes Jarosław Kaczyński odbiera telefon od przedstawiciela Niemiec, a także najnowszym, niezbyt korzystnym dla PiS sondażu IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej", z którego wynika, że opozycja może zdobyć większość mandatów w Sejmie.

