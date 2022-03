Gościem specjalnego wydania Rozmowy w RMF FM będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Z naszym gościem porozmawiamy o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Ilu uchodźców z Ukrainy czeka aktualnie na granicy na wjazd do Polski? Co robi MSWiA, żeby zapobiec prowokacjom na przejściach granicznych? Czego dziś najbardziej potrzebują osoby, które uciekają do Polski przed wojną?

REKLAMA