Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. W rozmowie padną pytania m.in. o konwencję programową obywatelskiego, popieranego przez PiS kandydata na prezydenta.

Wideo youtube

W niedzielę przed południem w podwarszawskich Szeligach odbyła się konwencja programowa Karola Nawrockiego - obywatelskiego, popieranego przez PiS kandydata na prezydenta. W czasie wydarzenia prezes IPN ogłosił swój program - "Plan 21", który, jak oznajmił, zakłada m.in. powrót do oryginalnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Z Pawłem Szefernakerem porozmawiamy też o polityce zagranicznej Donalda Trumpa i jej wpływie na Polskę.

