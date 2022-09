Czy opozycja poprze pomysł rządu, żeby oderwać ceny prądu od stawek giełdowych? W jakiej konfiguracji partie opozycyjne będą szykować się do wyborów parlamentarnych? Co dalej z konserwatystami w Koalicji Obywatelskiej – czy wymóg poparcia aborcji do 12. tygodnia ciąży wyrzuci ich za partyjną burtę?