Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, były ambasador Białorusi w Warszawie i były minister kultury. Czy na Białorusi trwa ukryta mobilizacja? Czy Aleksandr Łukaszenka czeka tylko na pretekst, żeby włączyć się do wojny w Ukrainie? Czy formowanie wspólnego zgrupowania wojsk białorusko-rosyjskich na granicy z Ukrainą świadczy o przygotowaniach do uderzenia? I w końcu jak na ewentualne plany wejścia białoruskiej armii do Ukrainy patrzy białoruskie społeczeństwo? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć tuż po 18.