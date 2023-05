​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie dziś były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Tomasz Terlikowski porozmawia ze swoim gościem między innymi o tym, co dzieje się w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim. Czy trwające tam od kilku dni walki to jedynie udana akcja dywersyjna Ukrainy czy też zapowiedź poważniejszych zmian w Rosji?

Paweł Kowal / Michał Dukaczewski / RMF FM

Gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM zapytamy ponadto o przyszłość Krymu. Odzyskanie półwyspu przez Ukrainę to już tylko kwestia czasu? Czy tak dotkliwa porażka Rosji może, jak przewidywał na naszej antenie arcymistrz szachowy i opozycjonista Garri Kasparow, pociągnąć za sobą zmiany na Kremlu?

Z posłem Koalicji Obywatelskiej porozmawiamy ponadto o sprawach krajowych - czy Sejm podtrzyma weto Senatu do ustawy o powołaniu komisji weryfikacyjnej, która miałaby zbadać wpływy rosyjskie w Polsce w latach 2007-2022? Za takim rozwiązaniem opowiedziała się w środę po południu sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych.

