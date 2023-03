"Jesteśmy bardzo blisko, jest bardzo dużo rzeczy, które mamy podobne i które nas łączą, ale są rzeczy, które są inne" - powiedziała o różnicach w mentalności polskiej i ukraińskiej Natalia Panczenko, współorganizatorka Euromaidanu-Warszawa, która była gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jest ona również jedną z liderek społeczności ukraińskiej w stolicy. Panczenko mówiła również m.in. o losie kobiet, które musiały przed wojną uciekać z Ukrainy, a także o Dniu Kobiet w Ukrainie.

Natalia Panczenko (zdjęcie archiwalne z 2014 r.) / Paweł Supernak / PAP

"W Ukrainie ostatnio od kilku lat mówi się, że (8 marca - red.) to jest dzień praw kobiet i bardziej rozmawiamy o tym, o jakie prawa kobiety muszą walczyć np. na Bliskim Wschodzie" - powiedziała Natalia Panczenko. Jak dodała, "przypominamy sobie w tym dniu, że kobiety tak samo walczą na froncie jak mężczyźni".

Piotr Salak zaznaczył, że - według Urzędu ds. Cudzoziemców - 90 proc. zarejestrowanych uchodźców to kobiety i dzieci. Jak Ukrainki odnajdują się w Polsce?

"Różnie. Nie można powiedzieć, że Ukrainki to jednorodna grupa. To są osoby z różnym doświadczeniem, wykształceniem, z różnymi historiami. Ktoś jest osobą, która musiała uciekać, ratować swoje dzieci. Mąż, której walczy na wojnie albo ona nie doświadczyła przemocy, nie doświadczyła strasznych rzeczy. Ich dom owszem jest pusty, ale jeszcze jest, ona pracuje zdalnie np. w jakiejś korporacji międzynarodowej, ich dzieciaki też sobie radzą. Są osoby po strasznych przeżyciach - mamy osoby, które doznały przemocy, dzieci torturowane na oczach matek albo matki były torturowane czy gwałcone na oczach dzieci. I to są trudne przypadki" - powiedziała Natalia Panczenko.

Podkreśliła, że są kobiety, które straciły w wojnie całą rodzinę.

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał również o pracę uchodźców poniżej swoich kwalifikacji.

"Na szczęście dzisiaj bardzo dużo osób poradziło sobie, ponieważ jest możliwość pracy zdalnej. I pracują albo w projektach międzynarodowych albo nawet w ukraińskich, zdalnie i mogą sobie w taki sposó dalej pracować według kwalifikacji. Ale jest ogromna część ludzi, jak architektki, gdzie kobiety mają wysokie kwalifikacje, ale nie mogą wykonywać z różnych powodów wykonywać swojego zawodu w Polsce" - powiedziała.

Jak podkreśliła, "osoba, która ma wykształcenie lekarskie, która ma 20 lat doświadczenia, nie może w Polsce pracować, bo nie ma pozwolenia na wykonywanie pracy".

Piotr Salak zapytał o to, jak kobiety radzą sobie w takich sytuacjach.

"Albo wyjeżdżają do państw, gdzie mogą pracować albo - jeżeli jest taka możliwość - to wracają do Ukrainy" - odpowiedziała Panczenko.

Czy są różnice w mentalności Polaków i Ukraińców?

"Jesteśmy bardzo blisko, jest bardzo dużo rzeczy, które mamy podobne i które nas łączą, ale są rzeczy, które są inne. To, co ich najbardziej denerwuje to to, że nic nie można załatwić przez telefon. W Ukrainie jest program "Państwo w smartfonie", gdzie za pomocą swojego możesz załatwić wszystko. Każdą sprawę w urzędzie, w bank, można załatwić w telefonie" - powiedziała Natalia Panczenko.