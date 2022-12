"Jeżeli mnie pan pyta o to, czy wybieram pieniądze czy chcę zdestabilizować polski system prawny, chcę stworzyć anarchię prawną, to mówię zdecydowanie, że tego typu rozwiązań nie można wprowadzić do polskiego systemu prawnego" - powiedział o możliwości poparcia reformy wymiaru sprawiedliwości wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, który był gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jacek Ozdoba powiedział o środkach z Krajowego Planu Odbudowy, że "to forma lichwy".

Jacek Ozdoba / Jakub Rutka / RMF FM

"Nie mogę wybrać 'reformy' wymiaru sprawiedliwości, zmian w sądownictwie pod przymusem finansowym, ponieważ to nie jest kompetencja Unii Europejskiej. Poza tym ustawa o SN jest ustawą, która anarchizuje polski system prawny" - stwierdził Jacek Ozdoba.



Piotr Salak zapytał swojego rozmówcę o to, kto weźmie udział w jutrzejszym spotkaniu premiera z ministrem Zbigniewem Ziobro. Wiceminister powiedział, że w spotkaniu weźmie udział "grono ekspertów po jednej i drugiej stronie".

Kto jest w tym gronie? "To słodka tajemnica" - powiedział Jacek Ozdoba.

"To są ludzie, którzy doskonale orientują się w polskim wymiarze sprawiedliwości, przynajmniej ze strony pana ministra Ziobry, które znają i podsumują propozycje, które zostały przedłożone - dlaczego ich nie można zaakceptować, dlaczego są to groźne rozwiązania dla polskiego systemu prawnego i dlaczego UE nie powinna zajmować się tą materią, do której nigdy nie przekazywaliśmy jej kompetencji" - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.



"Skoro to takie autorytety, to dlaczego nie chce pan powiedzieć, kto to jest?" - dopytał Piotr Salak.

"Polityka ma to do siebie, że zanim spotkanie się nie odbędzie, to wolałbym o tych informacjach nie rozmawiać" - odpowiedział wiceminister.



Jacek Ozdoba pytany o środki z KPO mówił: "Jeżeli pan idzie do banku, bierze pan 100 tys. zł, a musi pan płacić 300 tys. zł, a jeszcze każą panu coś robić, to pan uważa, że to jest dobry kredyt, czy nie?".

Prowadzący rozmowę zapytał, czy minister nie chce przyjmować KPO?

"Ja tego nie powiedziałem, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że konsekwencje, jakie niesie ze sobąchociażby spłacanie KPO jest naprawdę niekorzystne dla Polski, ale jeżeli już zaakceptowaliśmy pewne rozwiązania, to czymś zasadnym jest, że te pieniądze powinny trafić do Polski" - mówił gość rozmowy.

Jak zapowiedział Jacek Ozdoba, po świętach ma odbyć się spotkanie premiera z posłami Solidarnej Polski, którzy "chcieliby usłyszeć od pana premiera, dlaczego nie ma pieniędzy mimo gwarancji".

O czym będą rozmawiali?

"Sądzę, że będzie dyskusja o tym, dlaczego padają tak niebezpieczne propozycje padają dotyczące anarchizacji polskiego systemu prawnego oraz dotycząca realnych kosztów KPO" - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

"W tym wypadku UE zaproponowała coś, co jest obwarowane gwiazdkami, a te gwiazdki będą nas kosztować" - dodał.

"Dlaczego mamy zmieniać formułę Sądu Najwyższego? Jaka jest materia prawna, która to wymusza? Zachcianka Ursuli von der Leyen? Nie dajmy się zwariować. Nie możemy dawać UE kompetencji, na które nigdy się nie zgodziliśmy" - mówił Jacek Ozdoba.

Jak dodał, "ważne jest, żeby nasi słuchacze i wszyscy Polacy zorientowali się, czym jest KPO". "Jakie są znaczone środki finansowe, które musimy wydać na określone cele. To nie jest tak, jak niektórzy opowiadają, że wszyscy przedsiębiorcy na tym skorzystają - stwierdził wiceminister.