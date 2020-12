Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Olga Semeniuk. Wiceminister rozwoju odpowie na pytania o to, czy niedziele handlowe na stałe wrócą do naszej rzeczywistości – rząd skłania się ku temu, by 27 grudnia również był dniem handlu. Protestują związki zawodowe. Jaka będzie decyzja rządu?

