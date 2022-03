Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Oksana Zabużko, ukraińska pisarka, eseista, poetka i filozofka.

Oksana Zabużko na zdj. z 2013 r. / Aleksander Koźmiński / PAP

"(...) rano wysłuchawszy dobrodusznego wystąpienia prezydenta Komorowskiego o tym, jakie sukcesy przyniosło Polsce podążanie drogą demokracji "i jaka szkoda, że Ukraina wybrała inną drogę", o mało nie popłakałam się nad tą dziecięco niewzruszoną wiarą polskich elit, że potwór nie wylezie spod łóżka, jeśli się dostatecznie mocno zamknie oczy" - napisała Oksana Zabużko w swojej najnowszej książce "Planeta Piołun".

Z pisarką, filozofką i feministką porozmawiamy o grzechach europejskich elit w stosunku do Ukrainy. Zapytamy, co można było zrobić lepiej i wcześniej. Spróbujemy razem zrozumieć, co dzieje się na Ukrainie i jak agresja Rosji może wpłynąć na jej przyszłość.

