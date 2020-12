Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak będzie dzisiaj gościem Pawła Balinowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Zapytamy o list polskich i węgierskich samorządowców do szefowej Komisji Europejskiej, w którym m.in. potępiają działania rządów obu krajów, grożących zawetowaniem budżetu UE. Samorządowcy postulują w liście, by pieniądze na odbudowę gospodarek po pandemii koronawirusa - które mogą utracić w konsekwencji działań obu rządów - mogły być przekazane na inwestycje i projekty realizowane na poziomie regionalnym i lokalnym. Czy to otwarty bunt polskich samorządów przeciw gabinetowi Mateusza Morawieckiego?

