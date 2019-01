„6 stycznia ogłaszamy projekt dotyczący rozdziału kościoła od państwa. Będziemy zbierać podpisy, współpracujemy w tym zakresie z Nowoczesną” – powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. „To jest projekt, który przedstawimy w niedzielę najbliższą o godzinie 12” – dodała. „W konstytucji jest zapisany rozdział Kościoła od państwa i wiemy, że nie jest to przestrzegane. Dlatego niektóre zapisy trzeba będzie wzmocnić, niektóre trzeba będzie wprowadzić jako nowe rzeczy” – zauważyła polityk. „To jest to, z czym będziemy szli, kiedy będziemy w Sejmie. A będziemy w Sejmie w 2019 roku” – zapewniła.

Nowacka była także pytana o obecną sytuację Koalicji Obywatelskiej. Była zawiązana na wybory samorządowe i na poziomie samorządowym działa - powiedziała liderka Inicjatywy Polska. Zapytana o plany na wybory do europarlamentu, powiedziała, że "wszyscy, którzy uczestniczą w życiu politycznym po tej stronie prodemokratycznej zastanawiają się, co zrobić, by opozycja była silna".

Podkreśliła, że obecnie nie prowadzone są rozmowy w gronie Schetyna-Lubnauer-Nowacka. W trio nie dogadujemy, bo pewne kłopoty, które były w Nowoczesnej spowodowały to, że w tej chwili Nowoczesna nie współpracuje koalicyjnie - powiedziała. Dodała, że Katarzyna Lubnaer "rozmawia z Grzegorzem Schetyną, ale na razie nie snują wspólnych planów wybory europejskie. Co nie oznacza, że tych planów nie będzie" - mówiła w rozmowie z Marcinem Zaborskim.

W rozmowie padł także temat zmian w ustawie o przemocy w rodzinie, z których obecnie wycofał się premier Mateusz Morawiecki. Premier nie miał innego wyjścia, wypuścili bubla prawnego - mówiła Nowacka. Pytana o to, czy pogratuluje premierowi decyzji, odpowiedziała: Za to, że rozwiązał problem, który sam sobie stworzył?

Podkreśliła, że premier Mateusz Morawiecki "nie powiedział, które przepisy były dla niego nie do przyjęcia". Bardzo czekam na wyjaśnienia, które zapisy będą weryfikować - mówiła. Niebieska Karta byłaby zakładana na wniosek ofiary, co kompletnie niszczy sens istnienia takiego zapisu, bo część ofiar nie wyraziłoby zgody. Bardzo ideologiczny i manipulacyjny projekt, który odbierał ofiarom przemocy domowej część ochrony - podsumowała Nowacka.

Marcin Zaborski, RMF FM: Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej. Dzień dobry.

Barbara Nowacka: Dzień dobry.

Jest jeszcze Koalicja Obywatelska czy już jej nie ma?

Koalicja Obywatelska była zawiązana na wybory samorządowe. Oczywiście na poziomie samorządowym działa.

Ale dalej funkcjonuje w ogólnopolskiej polityce?

W samorządach oczywiście, że funkcjonuje. W Warszawie jest klub Koalicji Obywatelskiej.

Czyli przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska nie istnieje?

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego myślę, że wszyscy, którzy uczestniczą w bieżącym życiu politycznym po tej stronie prodemokratycznej, zastanawiają się, co zrobić, żeby opozycja była silna.

Zastanawiają się i co? Kawkujecie dalej w trio politycznym Schetyna - Nowacka - Lubnauer?

Polityka nie polega na kawkowaniu tylko na szukaniu porozumień programowych, możliwości dogadania się, również strategicznego...

I rozmawiacie? Dogadujecie się w takim trio?

W trio nie, ponieważ - jak pan doskonale wie - pewne kłopoty, które były w Nowoczesnej, spowodowały to, że w tej chwili Nowoczesna jako partia nie współpracuje koalicyjnie...

Czyli nazywając wprost: Katarzyna Lubnauer nie rozmawia z Grzegorzem Schetyną i pani jest po środku, między jednym a drugim.

Rozmawia, rozmawia z Grzegorzem Schetyną. W tej chwili nie snują na dzisiaj wspólnych planów dot. wyborów europejskich. To nie znaczy, że tych planów nie będzie.

A jesteście gotowi na wariant: przyspieszone wybory parlamentarne?

Nie ma wyjścia, trzeba być gotowym na taki wariant. Uważam, że Jarosław Kaczyński nie ma żadnego interesu tego robić. Jeżeliby się okazało, że są wcześniejsze wybory parlamentarne, oznaczałoby to jedynie tyle, że wiedzą, że do jesieni wypłyną takie skandale, że wtedy na pewno nie wygrają.

Tylko, że przyspieszone wybory to jest przyspieszony kalendarz wyborczy. Wybory w 45 dni. Jest niewiele czasu na przygotowanie list wyborczych. Wy jesteście w stanie szybko pokazać listy wyborcze Zjednoczonej Opozycji?

Myślę, że gdyby zaszła taka konieczność, tak. Bylibyśmy w stanie się porozumieć, bo są rzeczy, które nas do polityki sprowadzają. Rzeczy fundamentalne: m.in. praworządność, demokracja, niezależne instytucje państwa prawa, ale również prawa człowieka. Myślę, że większym dylematem tak naprawdę niż ułożenie list byłoby wybranie tych najważniejszych postulatów programowych. PiS ma tego świadomość, ale też nie oszukujmy się - w dużej mierze postulaty programowe zostały wielokrotnie, w czasie różnych chociażby demonstracji i protestów wypowiedziane.

Tylko, że można łączyć opozycję przeciwko PiS-owi, ale potem trzeba by rządzić. Postulaty programowe wtedy są szalenie ważne. Was dzielą bardzo istotne różnice programowe, jak się popatrzy na Platformę Obywatelską, Nowoczesną, SLD czy Inicjatywę Polską.

