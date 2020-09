Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "Solidarności". Z naszym gościem porozmawiamy o tym, czego górnicy, którzy powołali pogotowie strajkowe, oczekują od rządu. Czy zgodzą się na restrukturyzację i jak według nich mogłaby by ona wyglądać? Co stanie się, jeśli premier Morawiecki nie odpowie na postawione przez górników ultimatum, w wyznaczonym terminie, czyli do 21 września – czy górnicy ruszą na Warszawę?

