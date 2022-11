„Jak sobie przypomnę takie nazwisko jak Jakub Moder, który wydawało, że będzie podstawowym piłkarzem, a dzisiaj go wyeliminowała kontuzja – takich zawodników jest mi szkoda. Szkoda mi Kacpra Kozłowskiego, który na Euro 2020 był objawieniem, najmłodszym uczestnikiem ME, był wielką nadzieją polskiej piłki a dzisiaj najzwyczajniej go brakuje z różnych powodów” – komentował powołania Czesława Michniewicza w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Grzegorz Mielcarski.