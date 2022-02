Z naszym gościem porozmawiamy o wczorajszym posiedzeniu nadzwyczajnej senackiej komisji do spraw Pegasusa. Michał Kołodziejczak poinformował, że dwa raport Citizen Lab potwierdziły, że do jego telefonu włamywano się w 2019 roku, na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, a niedługo po tym, gdy ogłosił chęć utworzenia partii politycznej.

Wideo youtube

Szefa AGROunii zapytamy, czy ma podejrzenia, na czyje zlecenie mógł być inwigilowany oraz jakie informację z działań operacyjnych mogą posiadać służby? Dopytamy o kulisy konfliktu z Pawłem Kukizem. To właśnie ten polityk liczył na funkcję przewodniczącego sejmowej komisji ds. Pegasusa, bo jak mówił, tylko on jest gwarantem bezstronności. Jednak czwartkowe zeznania Michała Kołodziejczaka wzbudziły wiele wątpliwości co do tej kandydatury.

Zapraszamy o 18:02 do RMF FM, internetowego radia RMF24, na stronę rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych.