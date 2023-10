Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. Karuzela nazwisk na nowe rządowe i parlamentarne stanowiska ruszyła. Naszego goście zapytamy o umowę koalicyjna opozycyjnych partii i partyjne układanki. Kto będzie Marszalkiem Sejmu, kto będzie szefował Senatowi?

Michał Gramatyka / Michał Dukaczewski / RMF FM

Wideo youtube

Sprawdzimy też czy do posła Gramatyki odzywali się politycy Prawa i Sprawiedliwości z prośbą o przyjęcie do Trzeciej Drogi. A może politycy Trzeciej Drogi dostają zaproszenia do Prawa i Sprawiedliwości? Zapytamy też o rozliczenia polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czy prezydent Andrzej Duda powinien stanąć przed Trybunałem Stanu?

