"90 proc. Ukraińców chce zakończenia wojny, ale kiedy pytam żołnierzy (ukraińskich - przyp. red.), na jakiej zasadzie miałoby się to odbyć, to mówią, że nie chcą oddawać żadnego terenu należącego do Ukrainy" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii, pytany o to, czy Ukraińcy są gotowi pójść na ustępstwa terytorialne.

Mateusz Lachowski / RMF FM

"Prezydent Zełenski też wielokrotnie podkreślał, że nie zgodzi się, na to, żeby Rosjanie zabrali część terytorium, które zagarnęli po 24 lutego. Tam były rozmowy, było mówione wielokrotnie, że 'na wiele możemy się zgodzić, możemy się zgodzić na neutralność Ukrainy, zapewnioną przez inne kraje, zabezpieczoną przez NATO', (...) ale z tego co wiem, brzegowym warunkiem Ukraińców jest to, żeby wycofać się na pozycje z 24 lutego i porozmawiać o Donbasie" - dodawał gość Pawła Balinowskiego.

"Kiedy pytam żołnierzy (ukraińskich - przyp. red.), na jakiej zasadzie miałoby się to odbyć (zakończenie wojny - przyp. red.), czy byliby gotowi oddać Donbas czy Krym, mówią mi: 'nie, (...) to nie my jesteśmy panami ziemi, my nie możemy decydować, jesteśmy tylko obywatelami Ukrainy i skoro to były tereny Ukrainy, nie możemy ich oddać'. To jest często powtarzane przez Ukraińców" - zaznaczył Mateusz Lachowski.

Pytany o doniesienia, że Rosjanie zaczęli wycofywać część sił z okolic Kijowa, odpowiedział "Na razie tego w ogóle nie widać".