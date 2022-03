Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista akredytowany przy ukraińskiej armii.

"Delegacja z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele minęła Lwów i podąża do Kijowa, stolicy Ukrainy. To historyczne wydarzenie i jednoznaczny wyraz wsparcia Ukrainy przez całą Unię Europejską, w imieniu której premierzy Polski, Czech i Słowenii udali się do Kijowa" - napisał dziś szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk. Z naszym gościem, dziennikarzem akredytowanym przy ukraińskiej armii, porozmawiamy o tym, jak teraz wygląda życie w Kijowie, o wysokim morale ukraińskich żołnierzy, o zmianie podejścia do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i olbrzymiej determinacji mieszkańców Kijowa, by obronić swoje miasto.

