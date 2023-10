Z wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej porozmawiamy m.in. o zaplanowanych na jutro i środę powyborczych konsultacjach u prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej we wtorek spodziewane jest wspólne oświadczenie szefów KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Marzenę Okłę-Drewnowicz zapytamy także o to, co usłyszmy z ust liderów przyszłej sejmowej większości? Jakie są szanse na to, że prezydent Duda misję stworzenia nowego rządu powierzy przewodniczącemu Platformy?