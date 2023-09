Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, którego zapytamy m.in. o to, czy i ewentualnie jakie raporty planuje przedstawić jeszcze do październikowych wyborów parlamentarnych. Czy będą równie krytyczne dla obecnie rządzących, jak wyniki kontroli w sprawie walki z pandemią Covid-19? W tej sprawie, jak ujawnił we wtorek prezes Banaś, NIK zarzuciła rządowi brak przygotowania do walki z epidemią, niegospodarność i naruszenie przepisów konstytucji. A jak prezes Banaś odpowie na zarzuty polityków PiS, iż bierze udział w kampanii wyborczej?