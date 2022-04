Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wezwał europejskie kraje do tego, by szybciej dostarczały broń Ukrainie. „Decyzje powinny być podejmowane w ciągu dni, nie tygodni" – mówił. Zakupy broni w dużej mierze finansuje Unia Europejska, która deklaruje zwiększenie unijnego budżetu. Wiceministra obrony Marcina Ociepę zapytamy o to, jaki sprzęt i za jaką kwotę Polska wysłała do Ukrainy? Czy planowane są kolejne transporty? Porozmawiamy też o raporcie komisji smoleńskiej i wzmocnieniu potencjału obronnego Polski.

Marcin Ociepa gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM / RMF FM Wideo youtube Zapraszamy o 18.02 do RMF FM, internetowego radia RMF24 oraz na naszą stronę i do kanałów społecznościowych!