"Właściciele stoków narciarskich dotrzymali swoich obietnic i spełnili warunki. Żeby to zadziałało, musi być jeszcze drugi gracz do tego - ci, którzy z tych stoków korzystali i chcieliby korzystać dalej. Niestety, wśród nich było już różnie" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jarosław Foremny - Małopolski Inspektor Sanitarny, pytany o wyniki kontroli na stokach w regionie. Jak inspektorzy sprawdzają przestrzeganie zasady, że w gondoli wyciągu lub na jednej kanapie można jechać z kimś, z kim się mieszka lub był towarzyszem podróży? "To w sposób dosłowny nie jest do sprawdzenia. Polegamy na odpowiedzialności ludzi. W prawie, nie tylko naszym krajowym, ale na świecie jest mnóstwo przepisów, których przestrzeganie nie zawsze można wprost sprawdzić. Dużo zależy od nas samych" - stwierdził Foremny. "Na 54 stokach przeprowadziliśmy łącznie 391 kontroli. Postępowań administracyjnych w toku jest 4 wobec właścicieli stoków. Było jedno pouczenie" - wyjaśnił.

Jarosław Foremny / Jacek Bednarczyk /PAP