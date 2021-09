Kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie? Czy obniżenie składki zdrowotnej z 9 do 4,9 proc. dla przedsiębiorców płacących podatek liniowy przekona tę grupę do nowego programu gospodarczego rządu? Kiedy powinniśmy się spodziewać wzrostu stóp procentowych? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM ekonomistkę dr Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

