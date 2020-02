„Zgadzam się z panem” – posłanka klubu PiS Magdalena Sroka przyznała rację Marcinowi Zaborskiemu, gdy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zwrócił uwagę, że na gwizdy i buczenie pod adresem Bronisława Komorowskiego czy Ewy Kopacz Prawo i Sprawiedliwość reagowało inaczej niż na ostatnie incydenty w Pucku i Wejherowie, gdy przeciwnicy Andrzeja Dudy m.in. zakłócali jego wystąpienie. Równocześnie jednak - odnosząc się do zachowania wówczas Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kontrkandydatki Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich - Sroka zaznaczyła: „To, że znajdą się osoby, które właśnie w taki sposób będą się zachowywały, nie usprawiedliwia polityków, którzy podchodzą do nich, gratulują im, mówią: ‘Tak, fajnie było, wszystko było słychać’”.

Marcin Zaborski zapytał Magdalenę Srokę również o przygotowany przez PiS w związku z wydarzeniami na Pomorzu projekt uchwały, w którym znalazło się stwierdzenie: "Sejm wyraża nadzieję, że w przyszłości służby strzegące porządku publicznego będą umiały skutecznie obronić polskie państwo przed podobnymi atakami".

W odpowiedzi posłanka stwierdziła: "W takich sytuacjach służby reagują zawsze zgodnie z przepisami. Jeżeli ktoś obraża głowę państwa, to na pewno zostanie pociągnięty do odpowiedzialności".

Wideo youtube

Marcin Zaborski, RMF FM: Ma pani dobrą pamięć?

Magdalena Sroka: No myślę, że tak, ale...



To już coś. A ma pani uczulenie na hipokryzję w polityce?



Ja jestem młodym politykiem i całkiem niedawno zaczęłam swoją drogę związaną z polityką i ja cały czas wierzę w to, że merytorycznie można, da się i trzeba pracować, a tym bardziej w parlamencie.



To jak pani reaguje słuchając kolegów oburzonych okrzykami pod adresem prezydenta Dudy? No bo koledzy mówią, że to były barbarzyńskie zachowania wymierzone w autorytet polskiego państwa. Tylko że inaczej PiS reagowało, kiedy wygwizdywany był prezydent Komorowski albo wybuczana była premier Kopacz.



Zgadzam się z panem, ponieważ tak naprawdę nie możemy odpowiadać do końca, jak zachowują się osoby, które biorą udział w takich właśnie uroczystościach czy konwencjach partyjnych, natomiast muszę powiedzieć...

Magdalena Sroka / Leszek Szymański /PAP





Wkrótce więcej na ten temat