Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest posłanka Lewicy Magdalena Biejat. Z naszym gościem rozmawiamy o protestach kobiet w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym aborcji z powodów embrio-patologicznych.

Magdalena Biejat / Radek Pietruszka / PAP

Jak Lewica zamierza przekonać Sejm do depenalizacji aborcji, czyli poparcia złożonego przez siebie projektu zmian w kodeksie karnym? Czy posłowie Lewicy popierają wszystkie postulaty Ogólnopolskiego Strajku Kobiet? Co z referendum ws. ustawy aborcyjnej? Czy jego przeprowadzenie to dobry pomysł?