„Takie systemy zapisu na szczepienie, które działają na zasadzie ‘kto pierwszy, ten lepszy’ ostatecznie premiują osoby, jak to mówi młodzież, bardzo dobrze ‘ogarnięte’. W przypadku tych grup, o których mówimy priorytet czy specjalna ścieżka pozwala na przywrócenie pewnej sprawiedliwości dostępu (do szczepień – przyp. RMF FM) – stwierdziła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Maria Libura.

Wideo youtube

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami o to (zaszczepienie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - przyp. RMF FM) apeluje, ale co więcej organizacje i Rzecznik Praw Obywatelskich, a nawet sam pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych wskazuje na konieczność zaszczepienia przynajmniej najbardziej narażonych grup spośród osób niepełnosprawnych już de facto od końca ubiegłego roku. Już wtedy było wiadomo, że chociażby osoby z zespołem Downa są wielokrotnie bardziej narażone na ciężki przebieg Covid-19, ale także na ryzyko zgonu. To samo dotyczy - i teraz to już wiemy z bardzo dużych badań amerykańskich, które objęły 65 niemalże milionów pacjentów - że osoby z niepełnosprawnością intelektualną również mają te ryzyka niezwykle wysokie. W związku z tym, kierując się logiką ochrony osób najbardziej narażonych na ciężki przebieg, naprawdę byłoby warto włączyć priorytetowo te grupy w Narodowy Program Szczepień na specjalnych zasadach - tak na pytanie o to jakie grupy osób z niepełnosprawnościami powinny być priorytetowo zaszczepione, odpowiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Maria Libura, ekspertka ds. zdrowia z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta dopytywana o to, jak duża jest ta grupa, odpowiedziała: Jeżeli mówimy w szczególności o tych grupach bardzo priorytetowych - czyli osobach z wrodzoną niepełnosprawnością i niepełnosprawnością intelektualną - to wedle takich szacunków ekspertów to może być 100 do 200 tys. osób, a więc nie mówimy tu o bardzo dużej rzeczy. Później na pewno potrzebne jest też wsparcie osób niepełnosprawnych w ogóle w dostępie do szczepień. Bo jedną kwestią jest możliwość zapisania się czy rejestracji, a zupełnie inną faktyczna dostępność szczepień.