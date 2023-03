Partyzanci, którzy uszkodzili rosyjski samolot A-50 na lotnisku w Maczuliszczach koło Mińska, są bezpieczni poza granicami kraju - potwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. "To było jednym z warunków (...), że trzeba zrobić wszystko, żeby zdążyli wyjechać przed zatrzymaniem" - tłumaczył gość Piotra Salaka. "Macie swoje doświadczenie, czerpiemy z niego" - dodał, odwołując się do dziedzictwa Polskiego Państwa Podziemnego.

Paweł Łatuszka tłumaczył w RMF FM, z jakiego środowiska wywodzą się partyzanci, którzy przeprowadzili głośną akcję na lotnisku pod Mińskiem.

To jest w ramach planu "Zwycięstwo", który został opracowany przez inicjatywę BYPOL jeszcze przed rozpoczęciem wojny. Wtedy zarejestrowanych było ponad 200 tys. Białorusinów - opisywał. Kiedy wojna się zaczęła, był apel - kto jest gotów do aktywnych działań. Pamiętamy partyzantkę białoruską, która próbowała wstrzymać pociągi rosyjskie w obwodzie homelskim i brzeskim, tuż obok granicy ukraińskiej - skutecznie. Niestety, wielu z nich zostało zatrzymanych. Strzelano do nich z kałasznikowów. Teraz wielu z nich siedzi w więzieniach - relacjonował.

Łatuszka podkreślał, że akcje białoruskich partyzantów miały znaczący wpływ na transport rosyjskich żołnierzy i amunicji w pierwszych miesiącach inwazji na Ukrainę. Dodał, że składy nie były wysadzane, ale uszkadzano szafy rozdzielcze, co powodowało utrudnienia w ruchu kolejowym.

Odnosząc się do akcji na lotnisku w Maczuliszczach Łatuszka zwrócił uwagę, że uszkodzony samolot kosztował 330 mln dolarów. Naprawa będzie kosztowała Rosjan - podkreślał.

Dlaczego Alaksandr Łukaszenka udał się do Pekinu? Chce zbalansować swoją sytuację. Teraz ma tylko jedną osobę, na której może się opierać - to Putin. Trzeba mieć gdzie postawić drugą nogę - opisywał obrazowo gość RMF FM. Tak naprawdę będzie rozmawiał o produkcji broni, o planie pokojowym, będzie również rozmawiał o tym, co niepokoi Chiny - to tranzyt towarów przez granicę białoruską - wyliczał Łatuszka. Nie zgodził się z sugestią, że Łukaszenka mógł sobie przygotowywać drogę ewentualnej ucieczki. Ten człowiek bardzo lubi władzę. Będzie stał do końca. Jego można tylko wynieść, wyrzucić jak śmiecia - stwierdził ostro.

Piotr Salak pytał swojego gościa również o to, ilu ochotników z Białorusi walczy po stronie ukraińskiej. Łatuszka przekazał, że to ok. 500 osób. Jak podkreślał, to najliczniejsza grupa obcokrajowców, która wspiera Ukraińców w walce z rosyjską inwazją.