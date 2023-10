"Przekazanie władzy przez PiS będzie w miarę płynne" – ocenił Aleksander Kwaśniewski. Oceniając wysuwane przez opozycję pogłoski o siłowych próbach utrzymania rządów, były prezydent zaznaczył, że "oczywiście taki czarny scenariusz (…) można rozpatrywać", ale w ocenie gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM "metody najbardziej twarde – wojskowe, policyjne – w Polsce nie przejdą" i żaden z polityków "nie ma takiej mocy", aby np. wyprowadzić wojsko na ulice.

Były prezydent został zapytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o opinię, jak będzie wyglądać przekazanie władzy w Polsce.

To nie będzie ani takie płynne, jakbym sobie wyobraził w jakimś ideale. Ale też nie sądzę - jeżeli to nie zostanie sztucznie wywołane - jakiś potencjał do konfrontacji ulicznej, do jakichś bójek - stwierdził były prezydent.

Grzegorz Sroczyński dociekał, jak w takim razie traktować przekazy, które krążyły np. w opozycyjnej blogosferze, że w razie przegranej PiS wyprowadzi wojsko na ulice.

Jesteśmy prawdopodobnie kilkanaście godzin przed ogłoszeniem oficjalnych wyników, więc nie chcę mówić hop. Taki oczywiście scenariusz, zupełnie czarny, że władza, żeby się utrzymać, wyprowadza wojsko, no można rozpatrywać, choć ja mam takie dziwne przekonanie, że ostatnim okresem, kiedy w Polsce można było wprowadzić jakiś stan wyjątkowy, stan wojenny i ostatnia osoba, która mogła to zrobić, był generał Jaruzelski. (...) I przeprowadził to bardzo sprawnie - mówił Aleksander Kwaśniewski.

Wydaje mi się, że później żaden z liderów, a nawet lider tak twardą ręką rządzący - choćby swoim obozem politycznym - jak Jarosław Kaczyński, nie ma takiej mocy. Gdybym dzisiaj był po stronie PiS-u, to bym się zastanawiał. Jeżeli poprosimy wojsko o pomoc w rozpraszaniu jakiejś demonstracji, to ja nie wiem, jak oni się zachowają. Część może się zachować tak, a część inaczej, bo polskie społeczeństwo jest podzielone - oznajmił były prezydent.

Czy takie głosy to jest histeria, niepotrzebne mącenie po stronie opozycyjnej, czy jest pokusa po ośmiu latach władzy, żeby coś wykonać - dopytywał Grzegorz Sroczyński.

Pokusa, żeby utrzymać władzę, jest niewątpliwa. Co do tego nie ma dwóch zdań. Jak to zrobić? Według mnie metody najbardziej twarde - wojskowe, policyjne - w Polsce nie przejdą - dodał.

Jak zauważył, poziom emocji, z jakimi mieliśmy do czynienia w Polsce, był "z sufitu i eksploatowany ponad miarę". Wybory się skończyły - powiedział Aleksander Kwaśniewski.

W tej chwili wzrok powinien być skierowany na prezydenta Dudę - on jest decydującą postacią - zaznaczył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Ktoś musi być stroną rozsądku - moim zdaniem tą osobą jest prezydent - mówił. W jego ocenie, Andrzej Duda będzie odwlekał "ezgekucję" oddania władzy przez PiS, ale na początku grudnia Polska będzie miała nowy rząd.

