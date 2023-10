Z ks. Kazimierzem Sową porozmawiamy między innymi o tym, czy Kościół ma jeszcze wpływ na wybory polityczne Polaków. Czy w obecnej kampanii wyborczej odegrał jakąkolwiek rolę? Piotr Salak zapyta również, czy Kościół powinien zareagować na język nienawiści, który płynie z ust niektórych polityków, mediów i internetu?

Wideo youtube

Zapytamy ponadto o niedawne stanowisko papieża Franciszka, w którym nakreślił duchownym możliwość udzielenia błogosławieństwa parom jednopłciowym, a także o to, czy Kościół może poprzeć ideę referendum na temat prawa do aborcji.

Porozmawiamy również o tym, czy Kościół powinien przeprosić za zachowanie księży w Dąbrowie Górniczej.

Na dzisiejszą rozmowę, której gospodarzem będzie Piotr Salak, zapraszamy tuż po godz. 18.00 do RMF FM, do internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!