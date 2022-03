​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie ks. Grzegorz Draus, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Sokolnikach pod Lwowem.

Dworzec we Lwowie / Paweł Balinowski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o pomocy. Z każdym dniem do Lwowa docierają uchodźcy uciekający ze wschodniej Ukrainy. Zapytamy, jak wygląda obecnie sytuacja uchodźców we Lwowie. Na jaką pomoc mogą liczyć? I co się stanie w sytuacji, kiedy Lwów przestanie być już bezpieczny?

