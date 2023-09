​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Krzysztof Ignaczak, złoty medalista siatkarskich mistrzostw Europy w 2009 r. i mistrzostw świata w 2014 r. Byłego reprezentanta Polski zapytamy przede wszystkim o szanse Biało-Czerwonych przed sobotnim finałem mistrzostw Europy w Rzymie. Wczoraj nasi kadrowicze w pięknym stylu pokonali Słoweńców i po raz drugi w historii powalczą o zwycięstwo w europejskim czempionacie.

Krzysztof Ignaczak / Tomasz Wiktor / PAP

Z naszym gościem porozmawiamy ponadto o pieniądzach w sporcie. Jeśli Biało-Czerwonym uda się sięgnąć jutro po złoto, otrzymają 500 tys. euro (srebrni medaliści dostaną 250 tys. euro). Tymczasem pula nagród w przyszłorocznych piłkarskich mistrzostwach Europy, o które wciąż grają nasi kadrowicze, ma - według doniesień medialnych - wynieść 371 mln euro. Skąd tak ogromna różnica?

W trakcie rozmowy połączymy się również z naszym specjalnym wysłannikiem, który w Rzymie oczekuje na sobotni finał mistrzostw Europy, Wojciechem Marczykiem.

