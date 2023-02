​Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, z którym porozmawiamy m.in. o szansach opozycji na wygranie jesiennych wyborów parlamentarnych. Partia Razem przekonuje, że tylko silny lewicowy blok jest w stanie pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Z kim warto byłoby taki blok budować? Do kogo Lewica kieruje swą ofertę wyborczą? Jakie ma propozycje dla młodych ludzi? Czy same lewicowe listy wystarczą, by przejąć władzę w Polsce? To pytania, które Kazimiera Szczuka zada swemu dzisiejszemu gościowi.

Krzysztof Gawkowski / Karolina Bereza / RMF FM Tematem Popołudniowej rozmowy będzie także piątkowa zapowiedź prezydenta Andrzeja Dudy skierowania nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to koniec szans na pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy w tym roku? Kiedy targany wewnętrznymi sporami TK może zająć się prezydenckim wnioskiem? Zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 18.00! Opracowanie: Marta Rawicz , Adam Zygiel