Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Krystyna Kurczab-Redlich, dziennikarka, korespondentka polskich mediów w Rosji, autorka wielu książek, w tym bestsellerowej biografii Władimira Putina.

W ciągu ostatniej nocy wojska rosyjskie po raz kolejny przypuściły zmasowany atak na Ukrainę. Uszkodzona została infrastruktura energetyczna i przemysłowa, zginęli cywile. W tym samym czasie minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że to NATO stanowi poważne zagrożenie dla Rosji i, że stanowisko Zachodu prowadzi do bezpośredniego starcia pomiędzy nuklearnymi mocarstwami o katastrofalnych konsekwencjach. Naszego gościa zapytamy o to w co gra Putin i jego ludzie. Sprawdzimy czy na Kremlu szykowany jest już jego następca i co on może zmienić. Ale nie zabraknie też pytań o rozbudowany system schronów w Moskwie i tajemnicze dolegliwości Putina.

Zapraszamy o 18.02 do RMF FM, internetowego radia RMF24 oraz na naszą stronę i do kanałów społecznościowych!