Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Krystyna Kacpura, prezeska Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa.

W jaki sposób należałoby uregulować w Polsce kwestie związane z prawem do aborcji - w drodze prac w parlamencie, czy referendum, jak proponują PSL i Polska 2050? Jak wygląda sytuacja kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku? Ile kobiet realnie dokonuje aborcji w Polsce? Ile Polek sięga po pomoc za granicą? Jak wygląda dostępność do antykoncepcji i badań prenatalnych? To tematy, które Kazimiera Szczuka poruszy dziś wraz ze swą rozmówczynią.

